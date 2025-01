Anchieta abre cadastro para produtores culturais

A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura de Anchieta está cadastrando os produtores culturais do município com o objetivo de auxiliar na contratação dos artistas e na elaboração das políticas públicas para atender o setor.

O formulário está disponível na internet e vai servir para a criação de uma base de dados dos produtores culturais de Anchieta. O cadastro vai servir também para integrar o mapa cultural do município.

LEIA TAMBÉM: Governo do Estado lança edital de aceleração do Sementes do Rio Doce

Por isso é importante o preenchimento completo do formulário com todas as informações necessárias, como as formas de contato, o representante e o valor de contratação.

“O cadastro de produtores culturais é mais uma ferramenta para organizarmos e estreitarmos os laços entre a municipalidade e os agentes culturais”, explicou o gerente de Cultura, Robson Mattos, o Professor Robinho.

Ele disse que o objetivo com essa ação é que “seja contemplada a maior parte dos agentes culturais, de forma plural, estabelecendo, sobretudo, rodízios nas contratações a fim de descentralizar e democratizar os recursos públicos”, contou.