Anchieta abrirá edital para construção de casas populares

A Prefeitura de Anchieta vai construir mais 32 unidades habitacionais para famílias carentes e o novo Lar Renascer. São obras da área da assistência social.

O prefeito determinou a preparação do edital das obras para lançar a concorrência e fazer a contratação da empresa construtora.

Do total de casas populares, 14 unidades que serão construídas em Nova Anchieta já têm o seu processo sob análise jurídica da minuta de edital. As demais unidades estão no planejamento técnico.

O Lar Renascer, instituição de atendimento a crianças e adolescentes, que será construído no bairro Nova Esperança, ao lado do CREAS, já tem a minuta do edital. Em seguida, será feita a minuta do termo de contrato para seguir para revisão jurídica.

O anúncio das obras foi feito pelo prefeito Léo Abrantes ao empossar os novos secretários e gerentes municipais, na manhã do dia 2 de janeiro.