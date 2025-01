Anchieta: ação conjunta desobstrui rede elétrica

A equipe de poda e arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está dando apoio para a EDP, que está fazendo a poda de árvores na comunidade de Parati. O objetivo é a desobstrução da rede elétrica de alta e baixa tensão.

Devido ao grau de dificuldade da operação, por se tratar de rede de energia elétrica, uma equipe da concessionária de energia EDP está fazendo o isolamento e desligamento dos trechos da poda para garantir a segurança de todos.

Procon municipal auxiliou moradores

Representantes da Comunidade de Parati procuraram o Procon municipal para registrar a insatisfação quanto à falta de energia constante. O PROCON procurou a EDP e foi identificado que o problema era causado por galhos que estavam pegando em fios de alta tensão.



A partir do acolhimento pelo Procon de uma demanda da comunidade, a solução foi encontrada e providenciada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e a do Meio Ambiente e a EDP.

O serviço de poda pode ser solicitado pelos moradores por meio da Ouvidoria, pelo telefone: (28) 99271-7327 (WhatsApp), ou pelo site oficial clicando aqui.