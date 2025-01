Anchieta: equipes da Prefeitura atuam para sanar danos após chuvas

As equipes da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Anchieta foram às ruas, neste domingo (5) e segunda-feira (6) para levantar os danos causados pela chuvas, bem como resolvê-los.

De acordo com a Prefeitura de Anchieta, a cidade foi atingida por chuvas e ventania, que provocaram destelhamento de uma casa e quedas de árvores em diversas localidades, entre elas, Iriri, Benevente, Sede, Novo Horizonte, Itapeúna, Morro da Penha e Subaia.

Uma das ocorrências que chamou a atenção, foi a queda de uma árvore em frente ao Fórum Desembargador Josias Soares, na Sede da cidade. Apesar do susto, ninguém foi atingido e Prefeitura já retirou a planta do local.

A ventania também destelhou parte de uma casa localizada nas proximidades da Ponte Cônego Barros, que atravessa o Rio Benevente e faz a ligação com praias como Coqueiro, Marvila, Inhaúma e Iriri. Não houve vítimas.

