Anchieta inscrição para campeonato de vôlei termina na sexta (24)

Está chegando ao fim o período de inscrições para o Campeonato Municipal de Vôlei – Arena Verão 2025, com duplas amadoras nas modalidades masculino e feminino. O prazo acaba na sexta-feira (24), às 17 horas.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv) para realizar as inscrições de forma presencial. São 12 vagas para cada modalidade (masculino e feminino).

É necessário para realizar a inscrição (documentação de cada atleta da dupla):

Inscrições limitadas somente a moradores do município de Anchieta (ES).

