Anchieta intensifica campanha de vacinação contra gripe

A Secretaria Municipal de Saúde continua promovendo a campanha de vacinação contra a Influenza para aqueles que não se vacinaram em 2024, com o objetivo de proteger a população contra os vírus da gripe.

A vacina está disponível nas unidades de saúde da cidade até o dia 31 de janeiro, aberta a qualquer pessoa com mais de seis meses de idade.

A vacina contra a Influenza é uma importante medida preventiva. A imunização ajuda a reduzir o risco de complicações graves causadas pela doença, como hospitalizações e óbitos, além de contribuir para a diminuição da transmissão. Para a imunização, não é necessário agendar previamente, mas é importante levar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.

Importância da Vacinação



A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe, evitando complicações graves e contribuindo para a proteção coletiva. Mesmo em anos sem surtos de gripe, a imunização é essencial para manter as defesas do corpo fortalecidas. Além disso, a vacina não protege apenas o indivíduo vacinado, mas também ajuda a reduzir a circulação do vírus.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra a Influenza

Data: Dose Única até o dia 31 de janeiro

Local: em todas as Unidades de Saúde de Anchieta

Informações: 28 99274-0257 (Imunização) ou 28 99254-0384 (Vigilância em Saúde)



Horários das Salas de Vacinação: 7h30 às 11h e 12h às 15h30

Público-alvo: Acima de Seis meses para quem não se vacinou em 2024