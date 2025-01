Anchieta vacina contra Febre Amarela e Covid-19 nesta quarta (15)

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta disponibiliza para a população doses de vacinas contra Covid-19 e Febre Amarela. Temporariamente, a disponibilização da vacina está concentrada nos ESF’s 2 e 3.

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, a próxima aplicação ocorre nesta quarta-feira (15), a partir das 8h, no ESF 3, localizado ao lado do Pronto Atendimento.

A imunização para todas as idades, é sob livre demanda, ou seja, mesmo os usuários cadastrados em outras unidades, poderão ser vacinados. É necessário levar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.

Para dúvidas e mais informações, o cidadão pode ligar ou enviar mensagem pelo Whatsapp para os seguintes contatos: 28 99274-0257 (Imunização) ou 28 99254-0384 (Vigilância em Saúde).

Saiba mais:

15 de janeiro (Quarta-feira)

Vacinas de COVID-19 e Febre Amarela para todas as idades

Horário: Das 8h às 11h e das 12h às 15h

Local: ESF 3

21 de janeiro (Terça-Feira)

Vacinas de COVID-19 e Febre Amarela para todas as idades

Horário: Das 8h às 11h e das 12h às 15h

Local: ESF 2