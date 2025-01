Anchieta: vacinação contra febre amarela e covid-19 nesta sexta (10)

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta está disponibilizando doses de vacinas contra Covid-19 e Febre Amarela para a população, durante o mês de janeiro, nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A imunização é sob livre demanda, ou seja, mesmo os usuários cadastrados em outras unidades, poderão ser vacinados. É necessário levar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.

Segundo a Gerente Operacional de Vigilância em Saúde, Camila Monteiro, a centralização da distribuição das dosagens visa a evitar o desperdício dos frascos que, após abertos, devem ser utilizadas em poucas horas. “O Estado realizará a distribuição de forma parcial para as Regionais e Municípios. Com isso, temporariamente, a vacinação estará centralizada nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do Centro” completou.

Para dúvidas e mais informações, o cidadão pode ligar ou enviar mensagem pelo Whatsapp para os seguintes contatos: 28 99274-0257 (Imunização) ou 28 99254-0384 (Vigilância em Saúde).

Serviço:

10 de janeiro (Sexta-feira)

Vacina de Covid-19 para a população a partir de 12 anos

Horário: Das 8h às 11h e das 12h às 15h

Das 8h às 11h e das 12h às 15h Local: ESF 3

15 de janeiro (Quarta-feira)

Vacinas de Covid-19 e Febre Amarela para todas as idades

Horário: Das 8h às 11h e das 12h às 15h

Das 8h às 11h e das 12h às 15h Local: ESF 3

21 de janeiro (Terça-Feira)

Vacinas de Covid-19 e Febre Amarela para todas as idades

Horário: Das 8h às 11h e das 12h às 15h

Das 8h às 11h e das 12h às 15h Local: ESF 2