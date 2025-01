Aulas retornam dia 5 de fevereiro na rede municipal de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quinta (23), o calendário do ano letivo de 2025 na rede de ensino do município. As aulas voltarão no dia 5 de fevereiro.

O conforme estabelecido no calendário letivo, o turno matutino funcionará das 7h às 11h; o vespertino das 13h às 17h30 e o Integral/Fundamental será das 7h30 às 16h30.

Leia também: Pais e responsáveis devem efetivar matrículas de alunos em Cachoeiro

Formação para a equipe pedagógica

Na segunda (3) e terça (4), a equipe pedagógica da rede municipal participará de formações preparatórias para a volta às aulas (Jornada de Planejamento Pedagógico). Professores e pedagogos vão participar das atividades.