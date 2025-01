Pais e responsáveis devem efetivar matrículas de alunos em Cachoeiro

O processo de convocação dos pais e responsáveis para a efetivação das matrículas nas unidades de ensino de Cachoeiro de Itapemirim foi iniciado na segunda-feira (20). A informação é da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

É fundamental que os responsáveis fiquem atentos ao portal (https://educacao.cachoeiro.es.gov.br/home) em que realizaram a solicitação de matrícula e ao SMS que será enviado pela escola para o número cadastrado durante a inscrição.

Após o recebimento do SMS, o responsável legal deverá comparecer à unidade de ensino com a seguinte documentação:





“Os pais e responsáveis que não tiverem acesso à Internet, podem procurar a unidade de ensino mais próxima para que sejam auxiliados”, acrescentou a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão de Medeiros.



A Prefeitura de Cachoeiro informa ainda que o processo de contratação para os servidores da Educação terá início nesta quinta-feira (23), conforme o cronograma abaixo:





A Secretaria Municipal de Educação orienta aos pais e responsáveis para que fiquem atentos ao site https://www.cachoeiro.es.gov.br/?date_start=&date_end=&ts=40&tte=&post_type=cp_edital, com as datas e procedimentos para garantir a efetivação da matrícula e a contratação de servidores para o ano letivo de 2025.

