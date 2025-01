Apiacá celebra 66 anos de emancipação

Na manhã desta quarta-feira (29), foi realizada solenidade em frente à Prefeitura de Apiacá, no centro, para celebrar os 66 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento teve apresentação da Orquestra Sinfônica do Vale do Itabapoana e o hasteamento das bandeiras.

O presidente da Câmara Municipal, Fabiano Zanardi, foi representado pela vice-presidente, vereadora Rúbia Figueiredo, que destacou a relevância da memória histórica. “A gente precisa cuidar da nossa história. Hoje, somos testemunhas do que contarão no futuro, e a atuação da Câmara também precisa refletir esse empenho, de valorizar o que passou e fazer o melhor para o que virá”, avaliou Rúbia.

A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, lideranças religiosas, outros vereadores e do ex-prefeito José Keres, pai do prefeito Márcio Keres.

“Estamos promovendo, gradativamente, um trabalho de resgate da nossa história. O evento de hoje é parte disso. Apiacá precisa, cada vez mais, conhecer as lutas de seu passado, sobre como a nossa história como cidade teve início”, destacou Márcio.

Apiacá foi elevada à categoria de município em agosto de 1958 e instalada oficialmente em 29 de janeiro de 1959, desmembrando-se de Mimoso do Sul. Na época, contava com dois distritos: Apiacá Sede e Iuru. Em 1968, o distrito de Iuru passou a se chamar José Carlos. A configuração territorial atual do município conta ainda com o distrito de Bonsucesso.