Prefeitura inicia mutirões de visitas em combate a dengue

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Saúde, vai iniciar nesta sexta (31) mutirões de visitas às residências com foco na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chicumgunya. O primeiro bairro que receberá a equipe será Portal dos Imigrantes, a partir das 8h.

De acordo com informações da Saúde, 07 agentes de endemias e o agente comunitário do bairro irão visitar as residências, abordando a importância de manter os cuidados contra o inseto e verificar possíveis locais que possam ser criadouros do mosquito.

A Secretaria de Saúde pede que as famílias recebam bem os agentes, eles são atores importantes no combate ao transmissor dengue, zika e chicumgunya.

As visitas irão sempre ocorrer às sextas-feiras, nos bairros da sede municipal.

Disque Dengue: (27) 99784-3637.