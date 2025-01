Apiacá: homem armado ameaça clientes em cervejaria

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu um homem armado na Cervejaria Nova Estrela, localizada na rua João Miranda, no Centro, em Apiacá.

A prisão ocorreu, na última sexta-feira (24), após denúncias de populares e informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

De acordo com os relatos, o suspeito estava ameaçando pessoas no estabelecimento. Durante o deslocamento até o local, os policiais avistaram o indivíduo com as características mencionadas. Ao notar a presença da polícia, o suspeito levantou-se e seguiu para o interior da cervejaria.

Os policiais o acompanharam e o abordaram no banheiro do estabelecimento, onde ele estava sozinho. Durante uma revista, foi encontrado um revólver calibre .32, número de série 34771, municiado com seis cartuchos intactos.

O suspeito, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, afirmou não possuir porte ou documentação da arma e disse que o revólver pertencia ao seu pai, já falecido.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para a adoção das medidas legais cabíveis.