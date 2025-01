Apiacá prorroga inscrições do processo seletivo da Secretaria Municipal

Apiacá anunciou a prorrogação do prazo para inscrições no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação. Agora, os interessados têm até o dia 21 de janeiro, terça-feira, para realizar a inscrição presencialmente na sede da secretaria, localizada na Rua Capitão Santinho, nº 17, Centro, Apiacá, das 9h às 13h.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Fernanda Ramos, a extensão do prazo é uma oportunidade para que mais pessoas possam participar.

“Com essa prorrogação, estamos oferecendo mais tempo para que os candidatos interessados possam se organizar e reunir toda a documentação necessária para se inscreverem. Nosso objetivo é alcançar os profissionais mais capacitados para fortalecer a educação em Apiacá”, afirmou a secretária.

O edital completo segue disponível na sede da secretaria e no portal da prefeitura.

Novo prazo: Até 21 de janeiro de 2025 (terça-feira)

Local: Secretaria Municipal de Educação – Rua Capitão Santinho, nº 17, Centro, Apiacá

Horário: Das 9h às 13h

