Após briga em beco casal é preso por tráfico de drogas no Sul do ES

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas após uma briga generalizada no beco conhecido como Beco Roberto Mendes, em Guaçuí, na noite desta quarta-feira (29).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada. No local, os militares encontraram várias pessoas armadas com pedaços de madeira e pedras.

Ao notarem a presença da PM, os envolvidos fugiram, ficando apenas um casal, alegando que a briga se iniciou após dois indivíduos ligados ao tráfico tentarem invadir sua residência.

Na casa, os militares encontraram 107 pedras de crack; 12 buchas de maconha; oito porções médias de maconha (151,49g); dois papelotes de cocaína; R$ 560,00 em espécie; sete aparelhos celulares; diversos micro tubos e sacolas transparentes para embalar; um frasco de ácido bórico; quatro cartões magnéticos e uma balança de precisão.

A mulher assumiu a posse dos entorpecentes em sua bolsa, e o homem o restante do material. Relatou ainda que a briga ocorreu devido à invasão de sua casa por dois indivíduos ligados ao tráfico.

Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.