Após decepção no Olympia, Ramon Dino anuncia troca de treinador

Nesta quinta-feira (23), o fisiculturista Ramon Dino anunciou a saída do treinador Filipe Pereira, o Faixa Preta, da equipe técnica. De acordo com informações do GE, a troca acontece devido à decepcionante 4ª colocação no Mr. Olympia 2024.



O atleta usou as redes sociais para agradecer o ex-técnico pela temporada que compartilharam. Além disso, Ramon declarou que o novo treinador será anunciado, em breve. Segundo, Dino, o norte-americano Chris Aceto permanece na equipe.

Leia também: Wolfsburg x Holstein Kiel ao vivo pela Bundesliga: veja onde assistir



A pressão para mudança na comissão técnica do fisiculturista foi devida à apresentação, muito criticada, no Mr. Olympia 2024, em outubro.



Além de não ter evoluído o suficiente o físico em volume e definição em 2023, Ramon apresentou uma falha incomum: durante as poses, ele suou muito, que o prejudicou na avaliação dos jurados.



Devido a isso, os problemas resultaram em um 4º lugar que foi uma desagradável surpresa no mundo do fisiculturismo. A posição provocou críticas à comissão técnica de Dino.



Ramon Dino competiu e venceu o Olympia Brasil, o que garantiu a classificação para Mr. Olympia 2025. Para este ano, o atleta tem o objetivo de ser campeão da Classic Physique. A competição não conta mais com o canadense Chris Bumstead, o CBum, que se aposentou depois do sexto título consecutivo.