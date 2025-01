Após denúncias, irmãos do tráfico são presos no Caparaó; veja

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, no Caparaó, recebeu diversas denúncias anônimas, via Disque-Denúncia 181, informando que um grupo de três irmãos, de 27, 28 e 41 anos, estava utilizando a residência deles e bares da cidade para vender cocaína, maconha e crack a qualquer pessoa interessada no município.

Com base nessas informações, intensificaram-se os monitoramentos. Na última terça-feira (14), a equipe avistou um indivíduo, de 35 anos, saindo da residência, localizada no bairro Centro, local que já constava diversas denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Após o indivíduo sair do campo de visão da residência, a autoridade policial determinou a abordagem, uma vez que havia fundada suspeita de que o indivíduo pudesse ter adquirido entorpecentes no local mencionado.

A abordagem foi realizada e, ao ser questionado sobre a posse de ilícitos, o homem informou que estava com um papelote de cocaína, que acabado de comprar por R$ 50,00 na residência. Em seguida, a equipe se dirigiu ao imóvel e, ao chamar os moradores, foram atendidos pelo suspeito, de 40 anos, que abriu o portão da residência.

K9 em ação

Durante busca no imóvel, com apoio do K9 da Polícia Militar, foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha, além de R$ 200,00 em notas de R$ 50,00 (quatro notas). Durante a realização das diligências, testemunhas prestaram declarações que confirmaram a prática do tráfico de drogas por parte dos suspeitos.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Muniz Freire e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

“Uma prisão muito importante para a segurança pública do município. Já recebíamos informações sobre esses irmãos há algum tempo e agora conseguimos tirá-los de circulação. A prisão deles foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia e os três permanecem presos à disposição da Justiça”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.