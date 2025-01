Na cadeia! Suspeito de chefiar tráfico em cidade no Sul do ES é preso

Um homem de 23 anos, suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas no município de Mimoso do Sul, foi preso na tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a corporação, durante o patrulhamento tático, no bairro da Antiga Exposição, local onde ocorre intenso tráfico de drogas, os policiais militares identificaram o suspeito sentado na beira da calçada. Ao avistar a viatura policial, o homem de 23 anos logo entrou em uma casa de um familiar.

Leia Também: Batida entre veículos interdita via em Piúma

A Polícia Militar informou que o suspeito é responsável pelo tráfico de drogas no bairro. A namorada do suspeito e outra mulher já haviam sido detidas com duas armas de fogo, drogas e uma quantia em dinheiro relacionada ao tráfico de drogas em dezembro do ano passado.

Diante da abordagem ao jovem de 23 anos, foi identificado que havia contra o mesmo um mandado de prisão preventivo em aberto por tráfico de drogas expedido pela Comarca de Mimoso do Sul.

O suspeito foi preso e encaminhado para a 7ª Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição das autoridades policiais