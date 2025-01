Após forte chuva, ruas e casas ficam alagadas em Guaçuí

O forte temporal que caiu em Guaçuí, no Caparaó, na tarde desta terça-feira (7), causou transtornos, alagando ruas e casas em diversos bairros da cidade.

Em vídeos enviados pelos internautas ao portal AQUINOTICIAS.COM, é possível ver o grande volume da água da chuva alagando ruas e inundando casas e comércios.

Leia Também: Prefeito de Castelo alerta população para fortes chuvas no município

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) publicou na amanhã desta terça-feira (7) um novo alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta segue até as 10 horas de quarta-feira (8).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui