Prefeito de Castelo alerta população para fortes chuvas no município

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, alertou a população castelense, na tarde desta terça-feira (7), para as fortes chuvas que poderão atingir o município nas próximas horas.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, João Paulo faz um apelo para que todos fiquem alertas. “Devido às previsões e às fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na região, devemos manter o estado de alerta para a possibilidade de alagamentos. Evite locais de risco, proteja sua vida e organize seus pertences”, disse o prefeito.

Leia Também: Muniz Freire foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

Em nota, a “Prefeitura de Castelo informou que há possibilidade de ventanias e inundações nas próximas horas. O grande volume de chuvas já registrado, aliado às previsões de novas precipitações, aumenta significativamente os riscos de alagamentos nas áreas baixas e próximas ao leito do rio”.

A Defesa Civil municipal ainda “alerta para os riscos de deslizamentos de encostas e que áreas de risco devem ser evitadas. Em caso de emergência, o morador poderá entrar em contato com a Defesa Civil de Castelo através do telefone (28) 99902-1770.

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) publicou na amanhã desta terça-feira (7) um novo alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta segue até as 10 horas de quarta-feira (8).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui