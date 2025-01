Após queda de árvore, rodovia fica parcialmente interditada no Caparaó

Após um forte temporal na tarde deste domingo (5), uma árvore de grande porte caiu sobre a rodovia BR-482, no trecho que liga o município de Jerônimo Monteiro a Alegre, na Região do Caparaó.

Segundo informações preliminares, motoristas que trafegam pela localidade devem redobrar a atenção. Além da árvore caída na via, há registro de galhos e árvores de pequeno porte em outros trechos da BR-482.

