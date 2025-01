Após sequestro, criminosos provocam grave acidente em rodovia no ES

Um motorista de transporte por aplicativo foi sequestrado, nesta terça-feira (31), na Praia do Sol. Testemunhas apontam que a vítima teria sido rendida, agredida e ameaçada de morte antes de o veículo bater e provocar um incêndio em um ônibus na Rodovia do Sol, em Guarapari.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), “segundo relatos, o motorista de aplicativo estava parado dentro do carro para descansar em uma rua do bairro Aeroporto, em Guarapari, quando três indivíduos desceram de um carro, modelo Siena, e anunciaram o assalto”.

Em depoimento, a vítima, um dos homens, de 19 anos, apontou uma arma de fogo e exigiu que ela se sentasse no banco traseiro, desferindo várias coronhadas em sua cabeça.

A PM ainda explica que um outro homem – não identificado – assumiu a direção do veículo, enquanto um menor de 17 anos sentou no banco do carona. Em conversa com os policiais, o motorista ainda informou que foi agredido durante todo o trajeto, até o bairro Coroado, e foi forçado a realizar uma transferência via Pix para a conta do indivíduo que estava dirigindo.

“O motorista afirmou ainda que, durante o percurso, os suspeitos discutiam sobre o que fariam com ele. Segundo a vítima, após decidirem matá-la no bairro Lameirão, os suspeitos seguiram em direção ao local. Durante o deslocamento, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com um ônibus e outro automóvel, que estavam parados na lateral da rodovia que liga os bairros Kubitschek e Lameirão”, disse a PM por meio de nota.

Com o acidente, o suspeito que estava dirigindo conseguiu fugir, levando o celular da vítima, e não foi localizado. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O suspeito de 19 anos e o adolescente também foram levados ao hospital sob escolta. Um simulacro de arma de fogo e o cabo de outro simulacro foram apreendidos e entregues na delegacia.

“As equipes chegaram ao local e constataram que um carro havia colidido na traseira de um ônibus, o que gerou um princípio de incêndio, que foi contido por populares antes da chegada da guarnição”, informou o Corpo de Bombeiros Militar.

Os militares realizaram o desencarceramento e atendimento a três vítimas do sexo masculino, que foram encaminhadas a uma unidade de saúde. A vítima e os dois suspeitos foram socorridos à UPA de Ipiranga. A vítima foi atendida na unidade e, posteriormente, seria transferida para o HEUE.

Desfecho

A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Guarapari. O suspeito, de 19 anos, foi autuado em flagrante por extorsão com restrição da liberdade da vítima. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, assim que receber alta médica.

Já o adolescente, de 17 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de extorsão com restrição da liberdade da vítima. Ele será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), assim que receber alta médica.