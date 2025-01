Após transplante de rim, Euclério Sampaio volta a ser internado

Euclério Sampaio (MDB), prefeito reeleito de Cariacica, foi novamente internado na manhã desta quinta-feira (23), apenas três dias após receber alta de uma internação posterior de um transplante de rim realizado no último dia 10 de janeiro.

O prefeito reeleito precisou retornar ao hospital para tratar uma infecção urinária, conforme nota divulgada pelo hospital onde o chefe do Executivo está internado. A equipe médica informou que Euclério está bem e segue monitorado por profissionais de saúde.

Leia Também: Piúma: prefeito anuncia chamamento de 129 novos servidores

O doador do órgão foi o próprio irmão de Euclério, que recebeu alta na segunda-feira (20), após permanecer quase 10 dias internado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui