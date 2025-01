Aprovada nova Política de Inovação do Instituto de Meteorologia

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº 752, que aprova a Política de Inovação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A medida tem como objetivo aumentar as oportunidades de coordenação e o alinhamento das ações do Instituto em relação à inovação, com foco na apropriação e desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, processos e serviços meteorológicos, que atendam às necessidades do setor produtivo e da sociedade.

