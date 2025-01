Quatro beneficiários de assentamentos localizados em Ecoporanga, cidade da região Noroeste do Espírito Santo, se classificaram em chamada pública no programa de Compra Direta de Alimentos (CDA) do Governo Estadual. O resultado do edital promovido pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga foi divulgado no final de dezembro de 2024.

Leia mais em: Assentados participam de edital em programa de compra direta no ES