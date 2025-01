Associação pede que Denit reavalie mudanças em trevo na BR 262

Após moradores e empresários do distrito de Santa Maria, em Marechal Floriano, ficarem insatisfeitos com as mudanças realizadas no trevo de acesso à localidade, que fica no km 58 da BR-262. A intervenção, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), fechou o acesso de quem sai da ES-146 em direção à Venda Nova do Imigrante.

Diante da alteração, os motoristas que saem do Posto do Café e desejam acessar a BR-262 sentido a Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante necessitam agora realizar um retorno no trevo de Paraju, que fica a dois quilômetros do local. Moradores e empresários da região estão com o receio de que o movimento em comércios locais sofra queda. Além disso, inúmeros acidentes estão sendo registrados no local.

Leia Também: Paróquia leva conscientização ambiental e limpeza as praias do ES

Com o intuito de dialogar sobre a mudança do trânsito, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES) encaminhou um ofício ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/ES), Romeu Scheibe Neto, solicitando mudanças no Trevo do Posto do Café, na BR-262.

No documento, assinado pelo presidente da Amunes, Luciano Pingo, representando uma solicitação dos moradores, motoristas que trafegam pela região, comerciantes e lideranças do Espírito Santo, é apresentado que, após as mudanças recentes no trânsito daquele local, o tráfego ficou confuso, resultando em motoristas andando na contramão podendo ocasionar acidentes.

A Amunes pede, então, que seja analisada a possibilidade de uma revisão no projeto idealizado para retornar ao formato anterior à reforma do Trevo de Santa Maria, localizado no trevo do Posto do Café, na BR-262.