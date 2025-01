Paróquia leva conscientização ambiental e limpeza as praias do ES

Nada mais satisfatório do que chegar à praia e encontrar tudo limpinho, sem lixo espalhado na areia ou no calçadão. Em Marataízes, no litoral sul, há um esforço conjunto para que essa seja a realidade nas praias. E não se trata só de encontrá-las limpas, mas mantê-las assim.

Leia também: Alfredo Chaves recebe visita técnica para implantação do Serdia

Com o tema: “cuidar da casa comum, é dever de todos”, o projeto Praia Limpa da Paróquia Santíssima Trindade com o apoio da Prefeitura Municipal de Marataízes ocorre aos finais de semana e foi pensado para contribuir com essa missão e, especialmente, promover a conscientização ambiental.

Além de distribuir sacolas aos voluntário que recolham o lixo, monitores dão orientações para que os frequentadores criem o hábito de recolher os resíduos e descartá-los corretamente.

“É um compromisso seu, é um compromisso meu, é um compromisso nosso cuidar da nossa casa comum, por isso, estamos aqui”, afirmou o pároco local, Pe. Antônio Marcos Moura, nas redes sociais.

É muita gente na praia e muito lixo sendo gerado a todo momento – cerca de 100 toneladas por dia, segundo o secretário de Serviços Urbanos do município, Thiago Silva Alves. Sendo assim, o trabalho não para.

“Para quem está curtindo, é simples colaborar, basta colocar o lixo num saquinho e descartar nas muitas lixeiras espalhadas pela orla ou em uma das bobonas de 1,5 toneladas espalhadas pelo calçadão e na cidade”, explicou Thiago, citando ainda as coletas do caminhão do lixo e a limpeza da praia.

Cada um que colabora com a limpeza coopera também com o trabalho de pessoas como o gari Jorge Alves Pereira, 54 anos. Há 26 anos na função, ele se entristece quando vê as pessoas descartando lixo em qualquer lugar, por preguiça ou irresponsabilidade, e lembra das tantas tartarugas e peixes mortos que já encontrou, muito por consequência da poluição que chega ao mar.

“Muitos animais comem plásticos, sacolas e outros resíduos e morrem. Já vi muitos casos assim e tem acontecido mais. Isso causa um sentimento de tristeza e revolta em nós, pois é uma vida perdida, por nada”.

Pela segurança, considerando o risco que resíduos como os vidros representam e pelos animais, seu Jorge faz um apelo a quem frequenta a orla.

“Não jogue lixo nas praias ou nas lagoas que, aqui em Marataízes, também são alvos desses descartes irregulares. Peço isso, não é para eu trabalhar menos, mas é para podermos vivermos mais”, disse.

Fotos: