Autorizado início das obras do Contorno de São Domingos na Serra

Foi assinada a ordem de serviço para obras do Contorno de São Domingos. A assinatura foi feita pelo governador Renato Casagrande, na noite dessa quarta-feira (29).

A obra fará conexão entre a Serra Sede, Residencial Centro da Serra e a BR-101, contornando o bairro São Domingos.

Leia também: Vila Velha facilita pagamento de IPTU em atraso e concede descontos

O investimento é de R$ 85 milhões e vem do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Serra. As intervenções englobam uma série de melhorias fundamentais para a segurança e funcionalidade do trecho da Rodovia Audifax Barcelos.

“Estamos fazendo uma grande festa, pois é mais uma grande parceria do Governo com a Prefeitura. Esse investimento em mobilidade vai valorizar toda essa região, ligando a Serra Sede ao litoral até Jacaraípe. A cidade hoje é a locomotiva do desenvolvimento do Espírito Santo. Obras deste porte só são possíveis com um com um Estado organizado, com gestão fiscal equilibrada e capacidade de investimento em todos os 78 municípios”, afirmou o governador.

A construção do novo projeto de mobilidade urbana reduzirá o trânsito e o tempo de viagem entre as regiões central e litorânea do município.

O objetivo é melhorar o acesso aos bairros e a fluidez do tráfego, reduzir congestionamentos e conflitos nas interseções, especialmente na BR-10.

Além disso, o intuito é promover o desenvolvimento social e econômico da região, garantindo maior segurança e fortalecendo a conectividade entre Serra Sede, a região litorânea de Jacaraípe e bairros adjacentes.

A obra inclui a duplicação de um trecho de 1,6 quilômetros da avenida Audifax Barcelos, entre a rua Acácia Francesa e cerca de 260 metros após a rua Cerejeira.

Haverá a implantação de dispositivos de drenagem para escoamento das águas pluviais e de uma nova sinalização horizontal e vertical, além da construção de áreas para passeios públicos com acessibilidade.

Também será construída uma ciclovia com 6,9 quilômetros de extensão. O prazo de conclusão é de 720 dias.

Fonte: Governo do ES