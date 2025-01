Avenida de Lazer na Beira Rio é opção de diversão neste domingo (26)

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realiza no domingo (26), na Beira Rio, mais uma edição do projeto Avenida de Lazer. Serão oferecidas várias atividades recreativas para quem estiver em Cachoeiro durante o fim de semana.

O trânsito no domingo será fechado das 6h30 às 10h30, na Praça Jerônimo Monteiro (na altura da ponte Karin Tanure, no Centro) até a rua Pedro Dias (em frente à ponte de pedestre Governador João Bley).

Assim, o trecho se torna seguro e propício para a prática de esportes e atividades recreativas. Nesta edição do projeto haverá pula pula, pipoca, algodão doce, chute a gol, show de mágica e basquete.

“É sempre bom ressaltar que temos atividades orientadas pelos profissionais de Educação Física da secretaria. No domingo passado, as pessoas aprovaram o projeto e na próxima edição vamos levar mais opções de lazer. O objetivo é oferecer várias oportunidades de integração e convivência para os cachoeirenses”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

Fonte: Prefeitura de Cachoeiro

