Capixabas são convocados para Camping Escolar Paralímpico em São Paulo

Seis estudantes do Espírito Santo foram convocados para participar do Camping Escolar Paralímpico, que tem início neste domingo (26) e vai até o dia 1º de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O evento, criado em 2018, tem como objetivo oferecer aos atletas com idades entre 11 e 17 anos, que se destacaram nas Paralimpíadas Escolares, a oportunidade de vivenciar a rotina de um atleta de alto rendimento.

Os capixabas convocados são: Ana Esther Sousa da Cruz (atletismo), Thayna de Castro Zanolli (atletismo), Wender Machado Rocha (atletismo), Isaque de Jesus da Silva (badminton), Ana Clara da Conceição (vôlei sentado) e Radassa Moreira Ribeiro (vôlei sentado).

Leia também: Camping Escolar Paralímpico

No total, 129 jovens atletas de 20 estados do País e do Distrito Federal foram selecionados para o evento, além de 28 treinadores e auxiliares. As atividades acontecerão em dez modalidades esportivas: atletismo, natação, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Durante os sete dias de treinamento, os atletas passarão por treinos, testes e avaliações. Além disso, terão a oportunidade de participar de palestras com especialistas e atletas de alto rendimento. Profissionais da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, também acompanharão os participantes durante o evento.