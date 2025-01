Balneários recebem novos contentores de lixo em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta está aprimorando o serviço de coleta de lixo e instalou 18 novos contentores na Praia de Castelhanos (foto). No total, foram adquiridas 50 unidades desse equipamento, que também serão instaladas em Ubu e Iriri.

Cada contentor tem capacidade para armazenar um volume de mil litros, o equivalente a cerca de 400 quilos de material sólido.

A prefeitura planeja adquirir um novo lote de 50 contentores, que serão destinados aos demais bairros de Anchieta.

