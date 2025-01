Banco do Espírito Santo chega ao Google Pay

Os clientes do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) já podem adicionar o Banescard Visa no Google Pay, via Carteira do Google, presente em aparelhos Android. Desde quarta-feira (15), os correntistas conseguem efetuar pagamentos em restaurantes, bares, mercados ou qualquer estabelecimento físico sem ter que andar com seu cartão no bolso.

São aceitas transações de débito e de crédito, desde o Banescard Visa Classic até o Infinite. Com a novidade, o cliente que tem o cartão será capaz de realizar compras utilizando smartphones ou tablets com sistema Android, que tenham a tecnologia de pagamento por aproximação Near Field Communication (NFC), além dos relógios inteligentes WearOS.

Para realizar uma compra em um estabelecimento comercial, basta desbloquear o smartphone e aproximar o aparelho na maquininha de cartão que o pagamento será concluído. Além disso, também é possível escolher o Google Pay como forma de pagamento em compras on-line em sites e aplicativos que dão suporte, por exemplo: Adidas, Evino, Decolar, iFood, Rappi, Wine, Magalu, etc.

O Google Pay é o serviço que consiste em digitalizar o cartão para a Carteira do Google e passar a transacionar com mais segurança e comodidade. Ele protege as informações de pagamento e a conta com diversas camadas de segurança, por meio de uma das estruturas mais avançadas do mundo. Quando o cliente realiza pagamentos em lojas, a ferramenta não compartilha o número real do cartão. Assim, as informações do cliente permanecem seguras.

“Esse lançamento garante aos nossos clientes mais praticidade e segurança no dia a dia, demonstra o quanto o Banestes está alinhado aos hábitos de consumo dos clientes e se insere no que há de mais moderno no mercado. Buscamos sempre oferecer soluções que geram impacto positivo na vida dos nossos clientes, além de proporcionar uma melhor experiência ao realizar pagamentos”, ressaltou a superintendente de Meios de Pagamentos e Distribuição de Investimento do Banestes, Elaine da Silva Lacerda.

O processo para adicionar o Banescard Visa ao Google Pay é simples. Existem duas formas para realizar o cadastramento do cartão:

Iniciando pela Carteira do Google: abrir a carteira e acessar a opção “Adicionar à Carteira”, inserir os dados do cartão, aceitar o termo do emissor e escolher um método de autenticação para confirmar a inserção (escolher entre as opções SMS ou abrir o App Banestes).

Iniciando pelo App Banestes: acessar o menu “Cartões”, escolher “Mais Opções” e clicar em “Adicionar à Carteira”. O aplicativo da Carteira do Google abrirá para confirmar a inserção. É só aprovar e pronto.

A equipe do Banestes já está trabalhando na aceitação do cartão nos aplicativos Samsung Wallet e Apple Pay. A expectativa é a de que o Banescard Visa seja adicionado nessas carteiras digitais ao longo deste ano.