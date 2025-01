Bloco de pedra se desprende e atinge plantações e casa no Caparaó

Moradores da localidade de Laranja da Terra, no interior do município de Iúna, no Caparaó, ficaram assustados com um fenômeno que ocorreu nesta terça-feira (21).

Em vídeos enviados por internautas do AQUINOTICIAS.COM, é possível ver que um bloco de pedra se desprendeu de uma grande rocha, criando uma avalanche e atingindo lavouras de café e até o quintal de uma residência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Duas famílias ficaram desalojadas e estão na casa de parentes. Segundo moradores locais, já há alguns dias, estrondos eram ouvidos na localidade, porém, não imaginavam que um enorme bloco de pedra poderia se desprender da montanha rochosa.

Uma casa localizada próximo à pedreira chegou a ser atingida por pequenas pedras. A nuvem de poeira, originada com o desprendimento do bloco de pedra, deixou as folhas da vegetação e tudo que tinha pela frente esbranquiçado.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais