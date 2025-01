Rodovia no Caparaó é interditada para execução de importantes obras

Trecho da estrada entre o distrito do Café e a comunidade da Roseira, no interior do município de Alegre, no Caparaó, mais conhecido como “Balança – Morro do Neto Rodrigues”, está interditado temporariamente desde segunda-feira (27), devido à execução de um importante obra de drenagem e pavimentação.

Os condutores devem usar a seguinte rota alternativa durante o período da obra: Café x Fazenda Bom Destino x Fazenda Bom Jardim até Roseira.

Sobre a Obra

A intervenção faz parte de um planejamento estratégico que busca melhorar significativamente as condições de tráfego na região, proporcionando mais segurança, conforto e durabilidade para quem utiliza essa via no dia a dia.

Sabendo que obras como esta podem gerar incômodos momentâneos, a Prefeitura de Alegre ressaltou a importância dos serviços a longo prazo, que irão beneficiar amplamente toda a comunidade. “Estradas mais seguras e bem estruturadas resultam em melhor qualidade de vida e maior desenvolvimento para a região. Pedimos a compreensão de todos e lamentamos os transtornos causados. A interdição será de 7h30 até 17h, em outros horários a pista estará liberada”, destacou a nota da prefeitura.