O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio, pelo governo da Costa Rica, de aceitação da certificação fitossanitária brasileira para a exportação de feijão comum (“Phaseolus vulgaris”) para aquele país.

Leia mais em: Brasil vai exportar feijão comum para Costa Rica

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui