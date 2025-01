Briga entre vizinhos tem desfecho trágico no ES: família pede justiça

Um idoso, de 76 anos, agrediu um vizinho com golpes de machadinha. O fato ocorreu em um beco no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na última quinta-feira (23).

A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A vítima da agressão foi socorrida para o Pronto Atendimento da Glória. Apesar do susto, obteve alta médica no mesmo dia.

Populares apontam que o suspeito afirmou que viu o vizinho escondendo drogas na localidade e decidiu confrontá-lo, indo até ele com uma machadinha. Durante a discussão, a vítima teria tentado pegar o objeto de sua mão, momento em que o agressor reagiu e o atingiu com um golpe entre o pescoço e a nuca.

A vítima negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. A sua mãe, indignada com o ocorrido, pede justiça e defende que o idoso seja responsabilizado pelo ataque.

