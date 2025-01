BRK faz alerta sobre água da chuva lançada na rede de esgoto

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, alerta a população sobre os riscos do lançamento indevido da água de chuva na rede de esgoto. A prática sobrecarrega a tubulação, causando vazamentos, obstruções e até o retorno do esgoto para os imóveis.

O gerente de operações da BRK, Claudio Sobrinho, explica que as redes de esgoto foram projetadas para receber exclusivamente efluentes provenientes de banheiros, pias e cozinhas. Já a água da chuva deve ser direcionada para a rede de drenagem de água pluvial, tendo como destino o rio. A supervisão desse serviço é de responsabilidade do poder público municipal.

Leia Também: Alfredo Chaves convoca aprovados no Concurso Público 2023

O esgoto dos imóveis, que é coletado pela BRK, vai para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). No local, o efluente é tratado e devolvido ao corpo hídrico. A concessionária conta com 11 estações de tratamento de esgoto altamente eficientes, que possuem a capacidade de tratar 21 milhões de litros de esgoto por dia.

“A eficiência do sistema de esgotamento sanitário depende de forma direta do comprometimento da população, que deve estar sempre atenta às ações que podem ser prejudiciais. Os sistemas para drenagem da água da chuva e descarte de esgoto devem ser distintos. Quando águas pluviais são despejadas irregularmente na rede de esgoto, todos são impactados negativamente, resultando em entupimentos, mau cheiro e extravasamentos que fazem com que o esgoto retorne para as residências ou invada ruas e calçadas”, destaca Claudio Sobrinho.

Fale com a BRK

Para falar com a BRK ou qualquer necessidade relacionada aos serviços de água e esgoto, os clientes podem utilizar os seguintes canais: Agência Virtual Minha BRK (minhabrk.com.br), WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou o telefone gratuito 0800 771 0001, disponível 24 horas por dia.