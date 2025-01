Alfredo Chaves convoca aprovados no Concurso Público 2023

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Educação, convocou os candidatos aprovados e nomeados no Concurso Público, realizado em 2023, para posse e escolha da vaga.

Os nomeados para os 21 cargos oferecidos, que totalizam 93 vagas, devem se apresentar na próxima terça-feira, às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Os novos servidores, contratados para o ano letivo de 2025, irão desempenhar suas funções nas unidades de ensino localizadas tanto na sede quanto no interior do município, além de atuar diretamente na Secretaria de Educação.

De acordo com a titular da pasta, Sônia Francisco Klein, a convocação reforça o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade, garantindo o preenchimento das vagas necessárias para atender às demandas das escolas e fortalecer as ações educacionais no município.

CARGOS A SEREM EMPOSSADOS:

Auxiliar de Serviços Gerais

Merendeiras

Secretário Escolar

Auxiliar Administrativo

Bibliotecário

Nutricionista

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

Professor MAPB – Língua Portuguesa

Professor MAPB – Matemática

Professor MAPB – Ciências

Professor MAPB – História

Professor MAPB – Geografia

Professor MAPB – Artes

Professor MAPB – Educação Física

Professor MAPB – Língua Inglesa

Professor MAPA – Anos Iniciais

Professor MAPA – Educação Infantil

Professor MAPA – Educação Especial

Cuidador

Assistente de Sala

CLIQUEI AQUI E CONFIRA AS VAGAS POR UNIDADE