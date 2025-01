Cachoeirenses são premiados por manter contas em dia

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim contemplou mais seis clientes que pagam as faturas de água com PIX na campanha “Sorte na Conta BRK”, realizada pela concessionária em todo o Brasil.

O terceiro sorteio da promoção aconteceu no último dia 13 de janeiro, premiando um cliente com R$ 500,00 em cartão de crédito pré-pago e os outros cinco com R$ 100,00 em cartão de crédito pré-pago. Houve também o sorteio nacional de um carro zero quilômetro*.

Leia também: Programa de Intercâmbio Estudantil apresenta novidades: confira!

Mais dois sorteios estão previstos: um no dia 13 de fevereiro e o último no dia 13 de março. Para concorrer, é necessário registrar os comprovantes de pagamento via PIX no site da promoção (sortenacontabrk.com.br). Cada pagamento registrado resulta em um número da sorte.

O quarto sorteio irá oferecer cinco prêmios de R$ 100,00 e um micro-ondas** e ainda R$ 20 mil em produtos sustentáveis no sorteio nacional (gerador de energia solar, baterias antiapagão ou carregador veicular da Descarbonize).

Já no quinto sorteio, os clientes de Cachoeiro concorrem a cinco prêmios de R$ 100,00 e a um robô aspirador**. No sorteio nacional o prêmio será um ano de assinatura de carro zero quilômetro da Unidas Livre.

Segundo o gerente Comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo, a promoção foi criada para incentivar o uso do PIX, uma ferramenta segura e eficiente no pagamento das contas e que facilita a vida dos clientes. “Eles podem pagar diretamente a conta pela agência virtual Minha BRK ou utilizar o QR Code impresso na fatura”, explica.

Confira o regulamento e a relação de vencedores no site da promoção: sortenacontabrk.com.br.

Como participar:

Pague sua fatura com PIX – Use o QR Code na fatura, no site Minha BRK ou no aplicativo Minha BRK.

Cadastre-se – Faça o seu cadastro na promoção (sortenacontabrk.com.br), seguindo os passos e informações solicitadas.

Receba o número da sorte – Inclua o comprovante de pagamento e receba o número da sorte.

Pronto! – Você já está concorrendo à promoção “Sorte na Conta BRK”.