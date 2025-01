Programa de Intercâmbio Estudantil apresenta novidades: confira!

O governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou, na manhã desta sexta-feira (24), o embarque do grupo de 123 estudantes da Rede Pública Estadual, selecionados pelo Programa de Intercâmbio Estudantil 2024, com destino ao Canadá.

Os alunos passarão três meses nas cidades de Montreal, Vancouver e Toronto, aperfeiçoando o inglês e vivenciando uma imersão cultural. Na ocasião, Casagrande anunciou a ampliação do programa para o ano de 2025.

“Hoje é um dia de oportunidades. Marca o embarque desses jovens para uma jornada em um país diferente, com língua e culturas distintas. Serão três meses dessa experiência que certamente abrirá novas portas. Para este ano, vamos mais que dobrar o número de vagas no Programa de Intercâmbio Estudantil, ampliando de 170 para 350 novas oportunidades. Além disso, novos destinos internacionais serão incluídos, como Inglaterra, Irlanda e Argentina, além dos já tradicionais Estados Unidos e Canadá”, afirmou o governador.

Ao recepcionar os estudantes e seus familiares, Casagrande destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado com a internacionalização da educação e a criação de oportunidades transformadoras para os jovens capixabas. “É importante ressaltar que as oportunidades não estão apenas lá no Canadá, mas também aqui no Espírito Santo com uma educação de qualidade. São programas que nos fazem ter uma das melhores redes de ensino do País. Vocês que estão aqui já são merecedores, pois se dedicaram, entraram no nosso Centro de Idiomas e vão se tornar inspiração para tantos outros”, completou.

Em seguida, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou o impacto positivo do projeto no desenvolvimento dos estudantes. “Este já é um programa bastante consolidado e representa uma vivência que não apenas melhora o idioma, mas também é uma experiência pessoal e cultural muito rica, com um potencial multiplicador extremamente grande para os alunos da nossa Rede”, comentou.

Programa de Intercâmbio Estudantil



Criado em 2009, o Programa de Intercâmbio Estudantil conta, atualmente, com 28 unidades distribuídas em escolas das 11 Superintendências Regionais de Educação. Em 2010, o programa foi incorporado ao Centro Estadual de Idiomas, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma experiência de estudos no exterior e consolidar as competências desenvolvidas nos cursos de línguas, permitindo a utilização do idioma estrangeiro em contextos sociais, culturais e profissionais.

Nesta edição, os estudantes foram contemplados com bolsas na modalidade de Curso Intensivo de Línguas, distribuídas da seguinte forma: 42 bolsas para os Estados Unidos, 123 bolsas para o Canadá e cinco bolsas para o Chile.

Fonte: Governo do ES