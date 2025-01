Cachoeiro: “Amunes na Estrada” chega para trazer fortalecimento

Cachoeiro de Itapemirim, recebe nesta quarta-feira (29), o evento “Amunes na Estrada”. Uma iniciativa da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes). O encontro tem como objetivo proporcionar articulação, capacitação e orientações para fortalecer a gestão municipal em todo o Estado.

O evento será realizado na Câmara de Vereadores de Cachoeiro, a partir das 8 horas.

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, equipes da administração municipal, vereadores e lideranças políticas de todos os municípios do Espírito Santo estão convidados a participar do evento, que é gratuito e visa promover uma troca de conhecimentos e experiências para aprimorar as práticas de gestão nas cidades capixabas.

Os interessados podem realizar a inscrição antecipada através do link: https://encurtador.com.br/SUvBc.

O “Amunes na Estrada” é uma excelente oportunidade para os gestores públicos se atualizarem sobre boas práticas administrativas, além de fortalecerem a rede de articulação política e administrativa no Estado. Não perca a chance de participar desse evento essencial para o desenvolvimento municipal capixaba.