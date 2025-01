Cachoeiro: Beira Rio tem programação especial para domingos de janeiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai oferecer varias atividades recreativas nos domingos de janeiro, na Beira Rio. Trata-se do projeto Avenida de Lazer, que terá início no dia 12 deste mês.

O trânsito aos domingos será fechado sempre pela manhã, das 6h30 às 10h30, na Praça Jerônimo Monteiro (na altura da ponte Karin Tanure, no Centro) até a rua Pedro Dias (em frente à ponte de pedestre Governador João Bley).

Assim, o trecho se torna seguro e propício para a prática de esportes, como corrida e caminhada, e para os pequenos, acompanhados dos pais, andarem de bicicleta, patins, carrinho e skate, dentre outros tipos de recreação em família.

De acordo com a Semesp, o projeto deve contar com outras novidades em breve. “Neste domingo vamos iniciar o projeto com atividades orientadas pelos profissionais de Educação Fisica da secretaria. No outro domingo já teremos pula-pula, algodão doce, pipoca e futebol de sabão. Nosso objetivo é proporcionar opções de lazer para aqueles que ficam na cidade durante os finais de semana. Queremos oferecer várias oportunidades de integração e convivência para os cachoeirenses”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.