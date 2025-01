Deslizamento de terra interdita rodovia na Região do Caparaó

A rodovia ES-185 que liga o município de Divino de São Lourenço a Guaçuí precisou ser interditada em ambos os lados após chuvas intensas que caíram na noite desta quarta-feira (8), na Região do Caparaó.

De acordo com comunicado emitido pela Defesa Civil do município, uma barreira de terra caiu por volta das 23 horas desta quarta-feira (8), o que levou à interdição da rodovia na altura da localidade de Vargem Grande.

A rodovia também registra diversos outros pontos com quedas de barreiras e alagamentos. A equipe da Defesa Civil percorre o município realizando os levantamentos dos estragos causados pelas fortes chuvas das últimas horas.

