Cachoeiro: chuva provoca queda de árvore e barreira

Duas ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim por causa das chuvas que caíram na noite deste sábado (4).

Além de uma queda de árvore no bairro Nova Brasília, que atingiu o telhado de uma residência, uma barreira também cedeu no bairro São Luiz Gonzaga. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, as equipes de limpeza continuam atuando na cidade, trabalhando para desobstruir as vias e garantir a segurança da população. Em caso de emergência, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo número (28) 98814-3497.