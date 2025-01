Cachoeiro de Itapemirim em alerta: nível do rio fica acima do normal

O Rio Itapemirim chegou a 2,50 metros acima do normal e segue subindo, nesta quinta-feira (9), no município de Cachoeiro.

A Defesa Civil municipal, que faz o monitoramento em tempo real, orienta que a população ribeirinha fique em alerta e em caso de emergência entre em contato com as autoridades locais.

O último boletim, divulgado pela Prefeitura de Cachoeiro, por volta das 12h, aponta que as chuvas intensas deixaram 139 desalojados no distrito de Pacotuba. Eles foram deslocados para ginásio da comunidade.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social já estão dando apoio às famílias e fazendo os cadastros. Refeições já estão sendo disponibilizadas, uma cozinha está sendo montada e caminhões estão ajudando os desalojados no transporte de móveis.

Confira o nível do rio em tempo real.

