Chuva em Cachoeiro eleva nível de rio e deixa desalojados

As chuvas intensas que caíram em Cachoeiro entre a noite desta quarta (8) e madrugada de quinta-feira (9) elevou o nível do Rio Itapemirim e deixou pessoas desalojadas no Distrito de Pacotuba.

Ainda não há informações sobre o número de moradores que foram prejudicados por conta das condições climáticas.

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Cachoeiro nas primeiras horas da manhã, o rio segue subindo e está 1,90 metros acima do nível normal.

Equipes da Defesa Civil municipal e outras secretarias foram mobilizadas e já estão na região prestando assistência à população.