Cachoeiro: devoção e alegria marcam festa em homenagem a São Sebastião

No último domingo (19) foi realizada a Festa de Entrega da Charola de São Sebastião, na localidade de Jacu, em Cachoeiro de Itapemirim. Os festejos, que acontecem todos os anos, marcam o encerramento da jornada em devoção ao santo, que teve início no dia 6 de janeiro e percorreu ruas e casas do distrito nos últimos dias. O grupo anfitrião é a Charola de Jacu e Alto Paulista, único representante desse folguedo ainda em atividade no Espírito Santo.

A festa contou com a visita de diversos grupos de bate flechas e de folias de reis da região sul capixaba (os chamados “jornaleiros”), que compõem o patrimônio imaterial do estado. Esses grupos são formados por músicos próprios, que tocam instrumentos de sopro e percussão, e seus integrantes realizam diversos movimentos ritmados enquanto entoam cantos, tudo em homenagem ao santo de devoção.

Leia também: Muqui: Descubra o maior e mais preservado sítio histórico do ES

Seu Adílio Quirino, contramestre do grupo de Charola, afirma: “A nossa festa é um momento sagrado, e temos a satisfação de organizá-la em homenagem ao santo mártir. Igualmente, o poder público tem o dever de contribuir para não deixar morrerem as nossas manifestações culturais. Nossa história é coisa séria”.

A Festa de Entrega da Charola de São Sebastião deste ano foi financiada pelo Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura – Secult (Edital 05/2023 – Culturas Tradicionais), e contou com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, do Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

Acessibilidade

Este ano, a novidade da festa ficou por conta da inauguração oficial de uma rampa de acesso ao local onde ocorrem as bênçãos dos foliões e momentos de reflexão e de louvor a São Sebastião. “Essa medida de acessibilidade visa propiciar uma melhor mobilidade de visitantes que possuam algum tipo de limitação motora, como cadeirantes, que agora também podem comparecer à festa e usufruir corretamente dos espaços”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador do projeto.

A Charola

Charola de São Sebastião é uma manifestação cultural que conta a história da vida, dos martírios e da morte desse santo. Sua jornada se inicia ao meio dia de 6 de janeiro, Dia de Reis, e se encerra ao meio dia de 20 de janeiro, Dia de São Sebastião. A Entrega da Charola de Jacu, único evento desse tipo em todo o Espírito Santo, é uma festa singular, que valoriza essa tradição cultural – tradição que, até cerca de 30 anos atrás, era muito comum no sul do estado, mas que permaneceu ativa apenas na família Quirino (responsável pelo grupo). Após 14 dias de jornada, os homens e as mulheres do grupo encerram suas atividades entregando roupas e instrumentos em um ritual de devoção, fé e renovação de compromisso para o próximo ano de jornada.

A história da Charola de São Sebastião de Jacu e Alto Paulista pode ser conferida no livro “As Flechas de São Sebastião”, de 2022. Sua versão digital pode ser acessada gratuitamente pelo site da Associação de Salvaguarda: https://afci.site/documentos/as-flechas-de-sao-sebastiao/. O grupo também foi o tema central do documentário “Filhos da Fé: Alto Paulista de São Sebastião”, lançado em 2015, que está disponível no canal do YouTube da entidade: www.youtube.com/@patrimonioimaterialci.