Cachoeiro: escolas passam por melhorias para receber alunos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue no fortalecimento da rede municipal de educação, desta vez, com a instalação do novo mobiliário adquirido pelo município para receber os alunos e funcionários para o início do ano letivo de 2025, na próxima semana.

A Secretaria Municipal de Educação está disponibilizando para 23 escolas da rede municipal, mobiliários novos como cadeiras e mesas regulares, mesas para cadeirantes e equipamentos para o refeitório, visando atender aos estudantes da educação infantil e do ensino fundamental.

“Esses mobiliários possibilitarão um ambiente mais prazeroso, seguro e adequados às necessidades ergonômicas e de acessibilidade, também proporcionando um espaço mais agradável que implica na qualidade do processo de ensino e aprendizagem”, destacou a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão.

O ano letivo de 2025 na rede de ensino do município começará oficialmente na quarta-feira (5). O horário de aula nas escolas, conforme estabelecido no calendário, fica estabelecido que o turno matutino funcionará das 7h às 11h30; o vespertino das 13h às 17h30 e o Integral/Fundamental será das 7h30 às 16h30.