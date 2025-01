Iconha abre cadastro para vendedores ambulantes no Pré-Carnaval

A Prefeitura de Iconha inicia, na próxima segunda-feira (3), o cadastramento para vendedores ambulantes interessados em atuar durante o Pré-Carnaval da cidade. O prazo vai até o dia 5 de fevereiro.

Ao todo, serão disponibilizadas 26 vagas para comércio itinerante e 28 para pontos fixos. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no Decreto nº 4.514, de 14 de janeiro de 2025, publicado no site oficial da Prefeitura.

Após o preenchimento, o documento deve ser protocolado na Gerência Municipal de Tributação, Arrecadação, Fiscalização e Atendimento ao Contribuinte e Microempreendedor, das 7h às 11h.

O cadastramento está aberto a todos os empreendedores, sem restrição para moradores de outras cidades. A iniciativa busca organizar o comércio ambulante e garantir uma experiência segura e bem estruturada para foliões e comerciantes durante a festa.