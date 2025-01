Cachoeiro: Ferraço inicia gestão com foco em austeridade e união

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), iniciou a sexta-feira (3) com uma série de reuniões estratégicas, com o objetivo de alinhar ações e reforçar compromissos com a população. Pela manhã, Ferraço se reuniu com seu secretariado, em um encontro em que destacou a importância de uma administração fiscal responsável e voltada para os interesses da comunidade.

Ao abrir a reunião com os membros do primeiro escalão de seu governo, o prefeito fez um apelo claro: a necessidade de austeridade nas contas públicas. “Estamos iniciando uma nova história para Cachoeiro, onde a prioridade é o povo. Vamos ser firmes no controle das finanças e trabalhar de forma estratégica para que os recursos públicos cheguem onde realmente importam: para o benefício da população”, afirmou Ferraço.

Ele também enfatizou que sua administração estará ao lado dos cidadãos e que sua gestão será pautada pela transparência e responsabilidade fiscal. “Vamos fazer o que for necessário para atender às demandas da nossa cidade. Aqui, o povo é a nossa prioridade”, completou.

À tarde, Ferraço e seu vice, Júnior Corrêa, se reuniram com os vereadores da cidade para reforçar um clima de união entre o Poder Executivo e o Legislativo. Durante o encontro, o prefeito destacou que a política partidária ficou para trás e agora é hora de trabalhar juntos para atender as necessidades da população. “A política passou. O momento agora é de união, de trabalhar lado a lado com todos os vereadores, para que possamos fazer a diferença nas comunidades e alcançar os objetivos que Cachoeiro tanto precisa”, disse Ferraço.

O novo governo de Cachoeiro de Itapemirim promete ser um marco de mudanças com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento das relações entre os poderes. Com uma equipe comprometida e um compromisso de união com a Câmara Municipal, o prefeito Theodorico Ferraço quer dar novos rumos ao município, buscando sempre o bem-estar e o progresso para todos os cidadãos.